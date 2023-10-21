Белорусские спортивные команды могут включить в российские лиги

Глава Минспорта России Олег Матыцин сообщил о возможности включения команд из Белоруссии в профессиональные лиги РФ по почти всем видам спорта. Соответствующее заявление прозвучало в ходе коллегии министерств спорта двух стран в рамках форума "Россия — спортивная держава", который проходит в Перми.

"Ещё один аспект, который мы хотим обсудить, — включение белорусских команд в профессиональные лиги по практически всем командным видам спорта. Определённый опыт уже накоплен, думаю, решим вопрос с нормативным обеспечением", — отметил министр.