Белорусские спортивные команды могут включить в российские лиги
Матыцин призвал включить команды из Белоруссии в российские лиги
Глава Минспорта России Олег Матыцин сообщил о возможности включения команд из Белоруссии в профессиональные лиги РФ по почти всем видам спорта. Соответствующее заявление прозвучало в ходе коллегии министерств спорта двух стран в рамках форума "Россия — спортивная держава", который проходит в Перми.
"Ещё один аспект, который мы хотим обсудить, — включение белорусских команд в профессиональные лиги по практически всем командным видам спорта. Определённый опыт уже накоплен, думаю, решим вопрос с нормативным обеспечением", — отметил министр.
По словам Матыцина, прежде всего необходимо выяснить, какие из клубов Белоруссии заинтересованы в участии в российских турнирах, а затем надо начинать переговоры с руководством профессиональных лиг РФ. Пока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выступает минское "Динамо", а в Единой лиге ВТБ — баскетбольный клуб "Минск".
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании "Спорт без границ. Открытость миру" XI Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" в Перми. На мероприятии глава государства заявил о признаках вырождения мирового спорта. Также он раскритиковал чиновников за отсутствие подвижек в подпрограмме "Спорт на селе" и поручил разобраться с "дельцами", которые увозят юных хоккеистов из России.
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