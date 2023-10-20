Международная федерация спорта слепых приостановила членство России и Белоруссии

Исполнительный совет Международной федерации спорта слепых (IBSA) приостановил членство России и Белоруссии, сообщили на сайте IBSA. Уточняется, что сессия организации прошла 12 октября после генассамблеи Международного паралимпийского комитета (IPC), на которой членство Паралимпийского комитета России (ПКР) было приостановлено на два года.

"Исполнительный совет IBSA подтверждает, что он будет уважать и поддерживать решение генеральной ассамблеи IPC, недавно прошедшей в Бахрейне, о частичном приостановлении членства России и Белоруссии на двухлетний период", — говорится в заявлении.