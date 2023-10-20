Международная федерация спорта слепых приостановила членство России и Белоруссии
Исполнительный совет Международной федерации спорта слепых (IBSA) приостановил членство России и Белоруссии, сообщили на сайте IBSA. Уточняется, что сессия организации прошла 12 октября после генассамблеи Международного паралимпийского комитета (IPC), на которой членство Паралимпийского комитета России (ПКР) было приостановлено на два года.
"Исполнительный совет IBSA подтверждает, что он будет уважать и поддерживать решение генеральной ассамблеи IPC, недавно прошедшей в Бахрейне, о частичном приостановлении членства России и Белоруссии на двухлетний период", — говорится в заявлении.
IBSA также согласился поддержать решение IPC и разрешить спортсменам из России участвовать в Паралимпийских играх 2024 года в Париже и других санкционированных IPC мероприятиях, но в нейтральном статусе.
Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что российские спортсмены, которые хотят быть допущены к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже, не должны иметь ничего общего с Олимпийским комитетом России. До этого также стало известно, что МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления о включении в состав олимпийских советов новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В ответ на это в МИД РФ обвинили комитет в ущемлении прав российских атлетов, а в Госдуме назвали настоящим позором данное решение.
ТАСС / Михаил Метцель