В WADA назвали причину непринятия взноса от России
WADA: Процесс получения взноса от РФ усложняет банковские ограничения
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддерживает связь с российскими представителями с целью получения от страны взноса за 2023 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
"В настоящее время WADA поддерживает контакты с государственными органами России с целью получения взноса. Ограничения, действующие в мировой банковской системе, усложняют этот процесс", — рассказали представители пресс-службы WADA.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил о достигнутой договорённости с WADA о выплате российского взноса за 2023 год. Сумма платежа не разглашалась, однако ранее представители антидопингового агентства заявили, что организация так и не получила от РФ денежных средств в размере $1,2 миллиона.
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