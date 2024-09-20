Гроссмейстер Магнус Карлсен призвал не возвращать россиян под эгиду FIDE
Магнус Карлсен. Обложка © Getty Images / Dean Mouhtaropoulos
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен во время получения награды лучшему шахматисту всех времён призвал не допускать россиян и белорусов к состязаниям под эгидой FIDE (ФИДЕ – «Международной шахматной федерации»). С этой идеей выступил президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев. Вопрос будет рассмотрен на генеральной ассамблее организации в Будапеште (Венгрия), которая пройдёт с 21 по 22 сентября.
«Хочу тоже посоветовать не возвращать российскую и белорусскую шахматные федерации под эгиду ФИДЕ», — цитирует гроссмейстера VG.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия будет отстаивать свои интересы в ФИДЕ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что организация враждебными шагами в отношении РФ «исключила себя из мировых шахмат».