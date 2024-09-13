Двухлетний бан заменён штрафом: FIDE смягчила санкции против России
FIDE заменила двухлетнее отстранение ФШР штрафом в 45 тысяч евро
Апелляционная палата комиссии по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР).
Решение об отстранении ФШР было объявлено в июне на основании жалобы представителя Федерации шахмат Украины Петера Хейне Нильсена и украинского гроссмейстера Андрея Баришпольца, которые указали на деятельность ФШР в Крыму, ДНР, ЛНР и Херсонской области.
В итоге поданную апелляцию удовлетворили по одному пункту из двух, заменив двухлетнее отстранение штрафом.
Также отменено решение о вынесении выговора президенту FIDE Аркадию Дворковичу за участие в попечительском совете ФШР.
Информацию об отстранении ФШР комментировали и в Кремле, и в МИД РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия будет отстаивать свои интересы, а Мария Захарова отмечала, что FIDE этим решением временно исключила себя из мировых шахмат.
Wikimedia / che