Двухлетний бан заменён штрафом: FIDE смягчила санкции против России

Апелляционная палата комиссии по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР).

Решение об отстранении ФШР было объявлено в июне на основании жалобы представителя Федерации шахмат Украины Петера Хейне Нильсена и украинского гроссмейстера Андрея Баришпольца, которые указали на деятельность ФШР в Крыму, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

В итоге поданную апелляцию удовлетворили по одному пункту из двух, заменив двухлетнее отстранение штрафом. Также отменено решение о вынесении выговора президенту FIDE Аркадию Дворковичу за участие в попечительском совете ФШР.