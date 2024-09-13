Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 20:36

Двухлетний бан заменён штрафом: FIDE смягчила санкции против России

FIDE заменила двухлетнее отстранение ФШР штрафом в 45 тысяч евро

Апелляционная палата комиссии по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР).

Решение об отстранении ФШР было объявлено в июне на основании жалобы представителя Федерации шахмат Украины Петера Хейне Нильсена и украинского гроссмейстера Андрея Баришпольца, которые указали на деятельность ФШР в Крыму, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

В итоге поданную апелляцию удовлетворили по одному пункту из двух, заменив двухлетнее отстранение штрафом.

Также отменено решение о вынесении выговора президенту FIDE Аркадию Дворковичу за участие в попечительском совете ФШР.

Шахматист Сергей Карякин стал сенатором от парламента Крыма
Шахматист Сергей Карякин стал сенатором от парламента Крыма

Информацию об отстранении ФШР комментировали и в Кремле, и в МИД РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия будет отстаивать свои интересы, а Мария Захарова отмечала, что FIDE этим решением временно исключила себя из мировых шахмат.

Обложка ©

Wikimedia / che

Артём Гапоненко
  • Новости
  • шахматы
  • Россия
  • Спорт
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров