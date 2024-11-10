Российская шахматистка Карманова выиграла чемпионат мира среди юниоров
Ольга Карманова. Обложка © ruchess.ru / Владимир Барский
Россиянка Ольга Карманова стала победительницей чемпионата мира по шахматам среди девушек до 18 лет. Турнир проходил в городе Флорианополисе в Бразилии. Карманова по итогам соревнования набрала девять очков и опередила казахстанскую спортсменку по дополнительным показателям. Бронзу взяла россиянка Галина Михеева, она набрала восемь очков.
Кроме того, чемпионкой мира по шахматам до 14 лет стала россиянка Диана Хафизова, серебро досталось Виктории Сметанской из Польши, а бронза — россиянке Марии Власовой. Среди шахматисток до 16 лет победу одержала Афруза Хамдамова из Узбекистана, второй стала россиянка Яна Жапова, затем идут Чарис Пеглау из Германии и Лейла Табермакова из РФ.
У молодых людей победу одержал российский шахматист Алексей Гребнев. Спортсмен выиграл соревнование второй год подряд. Среди шахматистов до 16 лет победу одержал испанец Хавьер Абанс Агерреа, второе место занял Кшиштоф Рачек из Польши, а россиянин Никита Калинин стал бронзовым призёром.
А ранее Life.ru писал, что FIDE лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на срок два года. Позднее санкции против РФ смягчили и генеральная ассамблея заменила отстранение на штраф в размере 45 тысяч евро. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия будет отстаивать свои интересы, а Мария Захарова заявила, что FIDE этим решением временно исключила себя из мировых шахмат.