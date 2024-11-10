Российская шахматистка Карманова выиграла чемпионат мира среди юниоров

Россиянка Ольга Карманова стала победительницей чемпионата мира по шахматам среди девушек до 18 лет. Турнир проходил в городе Флорианополисе в Бразилии. Карманова по итогам соревнования набрала девять очков и опередила казахстанскую спортсменку по дополнительным показателям. Бронзу взяла россиянка Галина Михеева, она набрала восемь очков.

Кроме того, чемпионкой мира по шахматам до 14 лет стала россиянка Диана Хафизова, серебро досталось Виктории Сметанской из Польши, а бронза — россиянке Марии Власовой. Среди шахматисток до 16 лет победу одержала Афруза Хамдамова из Узбекистана, второй стала россиянка Яна Жапова, затем идут Чарис Пеглау из Германии и Лейла Табермакова из РФ.