Украинского шахматиста обвинили в жульничестве с телефоном на турнире в Испании
Выступающий за Румынию украинский шахматист Кирилл Шевченко. Обложка © grandchesstour.org
Украинский шахматист Кирилл Шевченко, который с 2023 года представляет Румынию, оказался в центре скандала на командном чемпионате Испании в Мелилье. Организаторы заподозрили спортсмена в нарушении правил, когда заметили его частые отлучки в туалет, причём он каждый раз использовал одну и ту же кабинку. Об этом пишет испанская газета El Mundo.
Позже в этой кабинке был найден мобильный телефон с запиской, на которой было указано: «Не трогать! Этот телефон оставлен здесь, чтобы владелец мог ответить ночью». Арбитры турнира провели анализ почерка на записке и обнаружили его сходство с записями Шевченко в протоколах, также они отметили, что на телефоне было выставлено румынское время, отличающееся от испанского на один час.
В результате расследования главный арбитр Оскар Бруно де Прадо объявил, что Шевченко обвиняется в использовании телефона во время турнира, что является серьёзным нарушением правил FIDE. В связи с этим шахматисту засчитали поражение в двух партиях и отстранили от соревнований.
Однако сам спортсмен отрицает обвинения, а его клуб «Силья» подал официальную жалобу, выражая несогласие с представленными доказательствами.
Ранее Life.ru писал, что Национальный олимпийский комитет Украины направил официальное обращение в Международный олимпийский комитет, в котором призвал к запрету на участие детей до 12 лет из России и Белоруссии в шахматных турнирах.