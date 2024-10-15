Украинского шахматиста обвинили в жульничестве с телефоном на турнире в Испании

Украинский шахматист Кирилл Шевченко, который с 2023 года представляет Румынию, оказался в центре скандала на командном чемпионате Испании в Мелилье. Организаторы заподозрили спортсмена в нарушении правил, когда заметили его частые отлучки в туалет, причём он каждый раз использовал одну и ту же кабинку. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

Позже в этой кабинке был найден мобильный телефон с запиской, на которой было указано: «Не трогать! Этот телефон оставлен здесь, чтобы владелец мог ответить ночью». Арбитры турнира провели анализ почерка на записке и обнаружили его сходство с записями Шевченко в протоколах, также они отметили, что на телефоне было выставлено румынское время, отличающееся от испанского на один час.

В результате расследования главный арбитр Оскар Бруно де Прадо объявил, что Шевченко обвиняется в использовании телефона во время турнира, что является серьёзным нарушением правил FIDE. В связи с этим шахматисту засчитали поражение в двух партиях и отстранили от соревнований.

Однако сам спортсмен отрицает обвинения, а его клуб «Силья» подал официальную жалобу, выражая несогласие с представленными доказательствами.