Киев призвал МОК исключить юных российских шахматистов из турниров
НОК Украины выступил против участия детей из России в шахматных соревнованиях
На фоне текущей геополитической обстановки, Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины направил официальное обращение в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором призвал к запрету на участие детей до 12 лет из России и Белоруссии в шахматных турнирах.
В заявлении, опубликованном на сайте НОК Украины, организация акцентировала внимание на том, что «текущие обстоятельства не дают никаких оснований для пересмотра ограничений, связанных с шахматными федерациями России и Белоруссии, даже для детей до 12 лет». Такой подход, по мнению украинских властей, должен защитить честность и безопасность соревнований. Киев настаивает, что юные шахматисты из России и Белоруссии не имеют права представлять свои страны на международной арене под эгидой FIDE.
Ранее Международная федерация шахмат (FIDE) объявила о планах провести консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК) относительно частичного допуска российских и белорусских шахматистов к соревнованиям, включая командные турниры для детей до 12 лет и инвалидов. Генеральная ассамблея отклонила предложение о полном допуске, выдвинутое президентом Федерации шахмат Киргизии Бабуром Тольбаевым
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