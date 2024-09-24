Киев призвал МОК исключить юных российских шахматистов из турниров

На фоне текущей геополитической обстановки, Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины направил официальное обращение в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором призвал к запрету на участие детей до 12 лет из России и Белоруссии в шахматных турнирах.

В заявлении, опубликованном на сайте НОК Украины, организация акцентировала внимание на том, что «текущие обстоятельства не дают никаких оснований для пересмотра ограничений, связанных с шахматными федерациями России и Белоруссии, даже для детей до 12 лет». Такой подход, по мнению украинских властей, должен защитить честность и безопасность соревнований. Киев настаивает, что юные шахматисты из России и Белоруссии не имеют права представлять свои страны на международной арене под эгидой FIDE.