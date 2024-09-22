FIDE отложила решение о послаблении санкций в отношении российских шахматистов
Международная федерация шахмат (FIDE) проведет консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК) по частичному допуску россиян и белорусов до соревнований. Речь идёт о командных турнирах для детей до 12 лет и инвалидов.
Причём генассамблея отклонила предложение о полноценном допуске, выдвинутое президентом Федерации шахмат Киргизии Бабуром Тольбаевым. «За» консультации проголосовали 66 делегатов, остальные воздержались, а также высказались либо за сохранение ограничений, либо — 21 человек — за снятие.
Напомним, что FIDE лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на срок два года. Позже санкции против РФ смягчили и генеральная ассамблея заменила отстранение на штраф в размере 45 тысяч евро. Информацию об отстранении ФШР уже прокомментировали и в Кремле, и в МИД РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия будет отстаивать свои интересы, а Мария Захарова заявила, что FIDE этим решением временно исключила себя из мировых шахмат.
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