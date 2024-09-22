FIDE отложила решение о послаблении санкций в отношении российских шахматистов

Международная федерация шахмат (FIDE) проведет консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК) по частичному допуску россиян и белорусов до соревнований. Речь идёт о командных турнирах для детей до 12 лет и инвалидов.