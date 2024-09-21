Вершить судьбу российских шахматистов просят с помощью тайного голосования в FIDE

«Я буду просить, чтобы голосование было тайным. Понял, что есть люди, которые просто боятся публично выражать своё мнение — они боятся определённого воздействия, давления как здесь, так и в своих странах. Поэтому буду просить о закрытом голосовании», — сказал Тольбаев в беседе с ТАСС.