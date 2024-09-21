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21 сентября, 12:12

Вершить судьбу российских шахматистов просят с помощью тайного голосования в FIDE

Глава Федерации шахмат Киргизии Тольбаев призвал FIDE снять санкции с россиян

Генеральную ассамблею Международной шахматной федерации (FIDE) призвали снять санкции с россиян и белорусов, а ради принятия честного решения провести тайное голосование. С таким предложением выступил президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев.

«Я буду просить, чтобы голосование было тайным. Понял, что есть люди, которые просто боятся публично выражать своё мнение — они боятся определённого воздействия, давления как здесь, так и в своих странах. Поэтому буду просить о закрытом голосовании», — сказал Тольбаев в беседе с ТАСС.

Генассамблея, на которой будет рассмотрен вопрос полноценного возвращения россиян и белорусов, пройдёт 21-22 сентября.

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Напомним, что FIDE лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на срок два года. Позже санкции против РФ смягчили и генеральная ассамблея заменила отстранение на штраф в размере 45 тысяч евро. Информацию об отстранении ФШР уже прокомментировали и в Кремле, и в МИД РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия будет отстаивать свои интересы, а Мария Захарова заявила, что FIDE этим решением временно исключила себя из мировых шахмат.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Trump card

Наталья Афонина
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