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23 сентября, 10:09

В Кремле отреагировали на отказ FIDE снять санкции с российских шахматистов

Песков заявил, что Запад и Украина оказывают неприкрытое давление на FIDE

Украина и страны Запада действительно оказывают давление на Международную шахматную федерацию (FIDE). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ генеральной ассамблеи FIDE снять санкции с шахматистов из России.

«И западники, и Украина действительно оказывают достаточно откровенное и ничем не прикрытое давление на другие страны, которые работают в рамках FIDE. Это не секрет, и все хорошо это знают», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков выразил сожаление, что FIDE не свободна от политизации спорта, и, в частности, шахматного мира. По его словам, Россия и дальше продолжит прикладывать усилия, чтобы снять санкции с шахматистов.

«Надеемся, что эта работа со временем даст результаты и баланс сил в FIDE в данном конкретном случае изменится», — отметил Песков.

Кроме того, Москва выразила признательность странам, которые поддержали допуск до турниров шахматистов из России и Белоруссии. По словам пресс-секретаря главы государства, речь идёт о коллегах из Киргизии. Песков добавил, что это — не единственная страна, которая поддерживает Россию в этой области.

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Ранее Life.ru сообщал, что FIDE лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года. Позже санкции против РФ смягчили и генеральная ассамблея заменила отстранение на штраф в размере 45 тысяч евро. В МИД РФ отметили, что FIDE данным решением временно исключила себя из мировых шахмат. Накануне стало известно, что FIDE отложила решение о послаблении санкций в отношении российских спортсменов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dragon Images

Александр Юнашев
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