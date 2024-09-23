В Кремле отреагировали на отказ FIDE снять санкции с российских шахматистов

Украина и страны Запада действительно оказывают давление на Международную шахматную федерацию (FIDE). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ генеральной ассамблеи FIDE снять санкции с шахматистов из России.

«И западники, и Украина действительно оказывают достаточно откровенное и ничем не прикрытое давление на другие страны, которые работают в рамках FIDE. Это не секрет, и все хорошо это знают», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков выразил сожаление, что FIDE не свободна от политизации спорта, и, в частности, шахматного мира. По его словам, Россия и дальше продолжит прикладывать усилия, чтобы снять санкции с шахматистов.

«Надеемся, что эта работа со временем даст результаты и баланс сил в FIDE в данном конкретном случае изменится», — отметил Песков.