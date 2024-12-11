Российский пловец выиграл золото ЧМ с новым юниорским рекордом мира

Выступающий в нейтральном статусе 18-летний российский пловец Мирон Лифинцев завоевал золото на чемпионате мира по плаванию на спине на короткой воде в Будапеште, победив на дистанции 100 метров. Он проплыл дистанцию за 48,76 секунды. Этот результат стал новым юношеским рекордом мира.

Второе место занял олимпийский чемпион Парижа на дистанции 200 метров Хуберт Кош из Венгрии с результатом 48,79 секунды. Бронзу завоевал поляк Кацпер Стоковски, финишировавший с результатом 49,16 секунды. Четвёртое место занял россиянин Павел Самусенко, который показал время 49,20 секунды.