Российский пловец выиграл золото ЧМ с новым юниорским рекордом мира
Российский пловец Лифинцев завоевал золото ЧМ на короткой воде
Мирон Лифинцев. Обложка © VK / Федерация водных видов спорта России
Выступающий в нейтральном статусе 18-летний российский пловец Мирон Лифинцев завоевал золото на чемпионате мира по плаванию на спине на короткой воде в Будапеште, победив на дистанции 100 метров. Он проплыл дистанцию за 48,76 секунды. Этот результат стал новым юношеским рекордом мира.
Второе место занял олимпийский чемпион Парижа на дистанции 200 метров Хуберт Кош из Венгрии с результатом 48,79 секунды. Бронзу завоевал поляк Кацпер Стоковски, финишировавший с результатом 49,16 секунды. Четвёртое место занял россиянин Павел Самусенко, который показал время 49,20 секунды.
Ранее стало известно, что нейтральный статус для участия в чемпионате мира по плаванию получили 30 россиян. Незадолго до этого международная федерация смягчила правила допуска для нейтральных участников. Теперь спортсмены, представляющие клубы, связанные с силовыми структурами, могут получать разрешение на участие. Также стало возможным выступление в эстафетах, что ранее не допускалось.