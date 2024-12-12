Российский пловец установил национальный рекорд и завоевал ещё одну медаль на чемпионате мира
Пригода завоевал серебро на дистанции 100 метров брассом на ЧМ в Будапеште
Кирилл Пригода. Обложка© ТАСС / Станислав Красильников
Российский пловец Кирилл Пригода завоевал серебро на чемпионате по плаванию в коротком бассейне (25 м) на дистанции 100 метров брассом. Турнир проходит в Будапеште.
Пригода установил рекорд России (55,49), но этого оказалось недостаточно, чтобы опередить китайца Цинь Хайяна (55,47). Третье место занял Илья Шиманович из Белоруссии (55,60). Ещё один россиянин Александр Жигалов занял шестую позицию, показав результат 56,35.
Для России это уже третья медаль на чемпионате мира. Напомним, накануне 18-летний Мирон Лифинцев победил на дистанции 100 метров на спине, а сборная России (Лифинцев, Пригода, Арина Суркова, Дарья Трофимова) стала первой в комбинированной эстафете 4 по 50.