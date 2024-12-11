У пловца Лифинцева после победы на ЧМ не взяли традиционное интервью
Мирон Лифинцев. Обложка © VK / Федерация водных видов спорта России
На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште ведущий в микст-зоне не стал проводить интервью с 18-летним российским пловцом Мироном Лифинцевым, который стал победителем на дистанции 100 метров на спине. Вероятно, это решение связано с условиями допуска российских спортсменов на турнир в нейтральном статусе.
По регламенту, победителей обычно проводят в специальную микст-зону для общения с журналистами, где им задаются вопросы. Однако с Лифинцевым этого не сделали.
Напомним, что Лифинцев проплыл на спине дистанцию 100 метров за 48,76 секунды, обновив тем самым юношеский рекорд мира. Он опередил олимпийского чемпиона Хуберта Коша из Венгрии, который приплыл к финишу на 0,03 секунды позже россиянина.