У пловца Лифинцева после победы на ЧМ не взяли традиционное интервью

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште ведущий в микст-зоне не стал проводить интервью с 18-летним российским пловцом Мироном Лифинцевым, который стал победителем на дистанции 100 метров на спине. Вероятно, это решение связано с условиями допуска российских спортсменов на турнир в нейтральном статусе.

По регламенту, победителей обычно проводят в специальную микст-зону для общения с журналистами, где им задаются вопросы. Однако с Лифинцевым этого не сделали.