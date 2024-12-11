Российские пловцы обновили рекорд Европы и взяли золото на чемпионате мира

На чемпионате мира по плаванию World Aquatics в 25-метровом бассейне российские спортсмены выиграли золото в смешанной комбинированной эстафете 4×50 метров. Состязание проходило в столице Венгрии 11 декабря.

Квартет в лице Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Арины Сурковой и Дарьи Трофимовой завершил дистанцию за 1 минуту 35,36 секунды, что стало новым рекордом Европы. Серебро досталось представителям Канады, а американская команда замкнула тройку лидеров. Для Лифинцева эта медаль стала уже второй на турнире. Ранее он выиграл финал на 100-метровой дистанции на спине.