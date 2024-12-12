На ЧМ в Будапеште засекретили победы 27 российских пловцов

Результаты российских спортсменов на ЧМ в Будапеште запрещено публиковать на ресурсах Федераций водных видов спорта, также атлеты из России Белоруссии не должны давать интервью журналистам. Об этом ТАСС сообщил источник, комментируя ход состязаний World Aquatics в Будапеште.

«Нельзя осуществлять публикации или иные виды коммуникации с любыми медиаканалами, которые связывают их участие в качестве нейтрального спортсмена со страной, потому что она находится в состоянии конфликта. Это касается даже публикации результатов, потому что спортсмены никак не должны ассоциироваться с национальной федерацией», — пояснил собеседник агентства.