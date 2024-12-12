На ЧМ в Будапеште засекретили победы 27 российских пловцов
Федерации водных видов спорта запретили публиковать результаты россиян на ЧМ
Результаты российских спортсменов на ЧМ в Будапеште запрещено публиковать на ресурсах Федераций водных видов спорта, также атлеты из России Белоруссии не должны давать интервью журналистам. Об этом ТАСС сообщил источник, комментируя ход состязаний World Aquatics в Будапеште.
«Нельзя осуществлять публикации или иные виды коммуникации с любыми медиаканалами, которые связывают их участие в качестве нейтрального спортсмена со страной, потому что она находится в состоянии конфликта. Это касается даже публикации результатов, потому что спортсмены никак не должны ассоциироваться с национальной федерацией», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, ограничения касаются лишь периода проведения чемпионата, уже с 16 декабря запрет организаторами будет снят. Он уточнил, что сейчас дискриминация затронула не только самих спортсменов, но и их окружение, в том числе тренеров.
Напомним, что 27 российских пловцов принимают участие в чемпионате World Aquatics в нейтральном статусе после почти трёхлетнего отсутствия на международных соревнованиях. Турнир продлится до 15 декабря. Россияне во время состязаний уже стали чемпионами мира в эстафете на короткой воде. Квартет в лице Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Арины Сурковой и Дарьи Трофимовой завершил дистанцию за 1 минуту 35,36 секунды.