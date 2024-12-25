СКА едва не отыгрался со счёта 0:5 в игре с ЦСКА, но проиграл

Петербургский СКА проиграл московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 5:6.

Хозяева льда забросили пять шайб за 15 минут первого периода, отличились Павел Караухов (1-я, 15-я минуты), Денис Гурьянов (1), Виталий Абрамов (9) и Максим Соркин (15). Гости сумели отыграть две шайбы усилиями Сергея Сапего (39) и Александра Никишина (48), но Кирилл Долженков вновь увеличил преимущество до четырёх шайб. До конца поединка отличились Арсений Грицюк (50), Иван Демидов (55) и Сергей Плотников (56), но отыграться у армейцев с Невы не получилось.

Стоит отметить, что тренерский штаб СКА заменил вратаря на первой минуте игры после двух пропущенных за 57 секунд. Вместо Егора Заврагина на лёд вышел Павел Мойсевич. После пятой пропущенной в игру вновь вступил Заврагин.

Кроме того, ЦСКА повторил рекорд ХК МВД, став второй командой в КХЛ, кому удалось забросить две шайбы на первой минуте. Подмосковный клуб сделал это в 2009 году в игре с «Северсталью», закончившейся победой клуба из Череповецка со счётом 5:3.

ЦСКА победил СКА впервые с 12 апреля 2023 года. Предыдущие семь встреч завершались успехом команды Романа Ротенберга. Московские армейцы выиграли девятый матч подряд и с 53 очками занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. СКА идёт на шестой строчке с 48 баллами.