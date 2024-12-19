ЦСКА впервые в сезоне КХЛ победил «Спартак» в московском дерби

ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» и завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Павел Карнаухов (16-я минута), Егор Афанасьев (22), Виталий Абрамов (40), Прохор Полтапов (51) и Максим Соркин (62). У «Спартака» отметились Адам Ружичка (7), Егор Филин (32), Михаил Мальцев (34) и Ансель Галимов (51).

Это четвёртое московское дерби в рамках регулярки КХЛ и первая победа армейцев. Предыдущие три встречи остались за красно-белыми.

В турнирной таблице ЦСКА набрал 49 очков и занимает четвёртое место Западной конференции, «Спартак» с 51 баллом расположился на второй строчке.