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19 декабря, 19:24

ЦСКА впервые в сезоне КХЛ победил «Спартак» в московском дерби

ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» и завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Павел Карнаухов (16-я минута), Егор Афанасьев (22), Виталий Абрамов (40), Прохор Полтапов (51) и Максим Соркин (62). У «Спартака» отметились Адам Ружичка (7), Егор Филин (32), Михаил Мальцев (34) и Ансель Галимов (51).

Это четвёртое московское дерби в рамках регулярки КХЛ и первая победа армейцев. Предыдущие три встречи остались за красно-белыми.

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В турнирной таблице ЦСКА набрал 49 очков и занимает четвёртое место Западной конференции, «Спартак» с 51 баллом расположился на второй строчке.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Польше к 3 годам тюрьмы за шпионаж приговорили российского хоккеиста Максима Сергеева. Он играл в польской команде «Заглембе» из Любина с 2021 года.

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Артур Лапсаков
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