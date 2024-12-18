21-летнего хоккеиста из Подмосковья приговорили к тюрьме в Польше за шпионаж

Хоккеиста Максима Сергеева из Подмосковья приговорили к двум годам и 11 месяцам тюрьмы в Польше по обвинению в шпионаже. Об этом сообщают L'Equipe и Iltalehti.

Сергеев играл в польской команде «Заглембе» из Любина с 2021 года, впоследствии его перевели в низший дивизион с более скромной зарплатой. В минувшем сезоне 21-летний хоккеист набрал два очка в 23 матчах чемпионата Польши. В России Сергеев играл за юниорские команды «Химика» и Балашихи.

В июне 2023-го Сергеева арестовали. По версии польских следователей, якобы по заданию ФСБ России спортсмен вместе с ещё 15 местными жителями остановил поезд, идущий на Украину. Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 2 годам и 11 месяцам лишения свободы и штрафу в 5,2 тысячи злотых (1,2 тысячи евро). Хоккеиста отправят в Люблинскую тюрьму, а в мае 2025 года депортируют на родину.