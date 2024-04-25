Гражданина России приговорили в Польше к 2,5 года за шпионаж и коррупцию

Окружной суд польского Гданьска приговорил гражданина России к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Об этом сообщается на сайте судебной инстанции. По версии польской прокуратуры, обвиняемый много лет легально проживал в Польше и вёл коммерческую деятельность, а в свободное время устанавливал и поддерживал контакты с местными военнослужащими, участвуя в сообществах по военно-исторической реконструкции. Эти контакты он якобы и использовал "в интересах российской разведки".

"Шпионская деятельность обвиняемого была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши, в пределах которых он выполнял задачи по выявлению важных элементов Вооружённых сил Польши, в том числе о местонахождении отдельных воинских частей, их организационной и штатной структуре, фактическом статусе занятости, структуре командования, вознаграждении солдат, а также сведений о вооружении отдельных подразделений, типе техники и применяемом оружии", — говорится в сообщении суда.