СКА одержал победу над «Торпедо» в КХЛ, отыгравшись со счёта 0:3

Хоккейный клуб СКА победил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 6:4.

Хозяева смогли отыграться после трёх пропущенных в первом периоде шайб — у «Торпедо» отличились Владислав Фирстов, Вячеслав Войнов и Игорь Ларионов. Ещё до первого перерыва Михаил Григоренко сократил отставание, а голы Марата Хайруллина и Тони Деанджело во втором периоде уравняли шансы. Следом команды ещё обменялись голами — на шайбу торпедовца Василия Атанасова ответил армеец Михаил Воробьёв. Победный бросок на счету Ивана Демидова, а Василий Глотов отправил шайбу в пустые ворота.