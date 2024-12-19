СКА одержал победу над «Торпедо» в КХЛ, отыгравшись со счёта 0:3
Хоккейный клуб СКА победил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 6:4.
Хозяева смогли отыграться после трёх пропущенных в первом периоде шайб — у «Торпедо» отличились Владислав Фирстов, Вячеслав Войнов и Игорь Ларионов. Ещё до первого перерыва Михаил Григоренко сократил отставание, а голы Марата Хайруллина и Тони Деанджело во втором периоде уравняли шансы. Следом команды ещё обменялись голами — на шайбу торпедовца Василия Атанасова ответил армеец Михаил Воробьёв. Победный бросок на счету Ивана Демидова, а Василий Глотов отправил шайбу в пустые ворота.
СКА одержал первую победу после возвращения на «СКА-Арену», в первой игре петербуржцы уступили ярославскому «Локомотиву». Набрав 46 очков, армейцы с Невы занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 39 баллами идёт на восьмой строчке Запада.
- Ранее сборная «Россия 25» под руководством главного тренера СКА Романа Ротенберга выиграла домашний Кубок Первого канала, который проходил на «СКА-Арене». В соперниках у россиян были сборные Белоруссии, Казахстана и легионеров КХЛ.
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