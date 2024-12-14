Сборная Белоруссии забросила «России 25» три шайбы за 68 секунд, но проиграла

Сборная Белоруссии по хоккею смогла забросить три шайбы за 68 секунд в ворота сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала. Игра, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:3 в овертайме в пользу подопечных Романа Ротенберга.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а в начале второго за 1 минуту и 4 секунды в составе россиян отличились Илья Сафонов и Григорий Кузьмин. Правда, гости ответили тремя шайбами за 68 секунд. Они на счету Андрея Стася, Вадима Мороза и Егора Борикова. В третьем периоде хозяева сравняли счёт усилиями Богдана Конюшкова, а в овертайме победу «России 25» принёс Евгений Кузнецова. Ворота российской команды в этом матче защищал Илья Набоков, а белорусской — Иван Кульбаков.