Сборная Белоруссии обыграла Казахстан 3:1 в стартовом матче Кубка Первого канала

Сборная Белоруссии по хоккею в непростой встрече одолела команду из Казахстана. Стартовый матч Кубка Первого канала по хоккею прошёл на «СКА Арене» Санкт-Петербурге.

Игра закончилась победой белорусских хоккеистов при счёте 3:1 (0:1, 0:0, 3:0). Первую шайбу на 7-й минуте забил нападающий казахской команды Александр Борисевич. В третьем периоде белорусский форвард Виталий Пинчук оформил дубль (45-я и 49-я) а после них ворота противника поразил Вадим Мороз (54-я).

Вечером в рамках Кубка Первого канала начался матч между командой «Россия 25» и сборной легионеров КХЛ.