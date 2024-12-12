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12 декабря, 16:52

Сборная Белоруссии обыграла Казахстан 3:1 в стартовом матче Кубка Первого канала

Сборная Белоруссии по хоккею в непростой встрече одолела команду из Казахстана. Стартовый матч Кубка Первого канала по хоккею прошёл на «СКА Арене» Санкт-Петербурге.

Игра закончилась победой белорусских хоккеистов при счёте 3:1 (0:1, 0:0, 3:0). Первую шайбу на 7-й минуте забил нападающий казахской команды Александр Борисевич. В третьем периоде белорусский форвард Виталий Пинчук оформил дубль (45-я и 49-я) а после них ворота противника поразил Вадим Мороз (54-я).

Вечером в рамках Кубка Первого канала начался матч между командой «Россия 25» и сборной легионеров КХЛ.

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В ноябре Континентальная хоккейная лига анонсировала запуск чемпионата по хоккею в формате 3х3, который стартует 19 декабря. Событие закончится в июне 2025 года, к тому моменту участвующие команды сыграют 312 игр.

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Юрий Лысенко
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