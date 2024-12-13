«Россия 25» выиграла турнир по хоккею 3х3 на Кубке Первого канала

Сборная «Россия 25» одержала победу на турнире по хоккею 3х3, прошедшем в рамках Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге.

В полуфинале россияне прошли команду Казахстана со счётом 3:1, а в финале переиграли сборную Белоруссии - 4:2. Шайбами в решающем матче отметились Данил Аймурзин, Кирилл Танков, Иван Демидов и Максим Джиошвили.