Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 19:56

«Россия 25» выиграла турнир по хоккею 3х3 на Кубке Первого канала

Сборная «Россия 25» выиграла турнир 3х3 на Кубке Первого канала. Обложка © Telegram / Хоккей России

Сборная «Россия 25» выиграла турнир 3х3 на Кубке Первого канала. Обложка © Telegram / Хоккей России

Сборная «Россия 25» одержала победу на турнире по хоккею 3х3, прошедшем в рамках Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге.

В полуфинале россияне прошли команду Казахстана со счётом 3:1, а в финале переиграли сборную Белоруссии - 4:2. Шайбами в решающем матче отметились Данил Аймурзин, Кирилл Танков, Иван Демидов и Максим Джиошвили.

Стало известно, какой вид спорта россияне назвали национальным
Стало известно, какой вид спорта россияне назвали национальным

В первом матче Кубка Первого канала сборная «Россия 25» победила команду легионеров КХЛ. Во втором туре, игры которого пройдут 14 декабря, «Россия 25» сыграет с Белоруссией, обыгравшей Казахстан.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar