«Россия 25» выиграла турнир по хоккею 3х3 на Кубке Первого канала
Сборная «Россия 25» выиграла турнир 3х3 на Кубке Первого канала. Обложка © Telegram / Хоккей России
Сборная «Россия 25» одержала победу на турнире по хоккею 3х3, прошедшем в рамках Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге.
В полуфинале россияне прошли команду Казахстана со счётом 3:1, а в финале переиграли сборную Белоруссии - 4:2. Шайбами в решающем матче отметились Данил Аймурзин, Кирилл Танков, Иван Демидов и Максим Джиошвили.
В первом матче Кубка Первого канала сборная «Россия 25» победила команду легионеров КХЛ. Во втором туре, игры которого пройдут 14 декабря, «Россия 25» сыграет с Белоруссией, обыгравшей Казахстан.