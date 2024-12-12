«Россия 25» стартовала на Кубке Первого канала с победы над сборной легионеров КХЛ

Команда «Россия 25» со счётом 4:1 победила сборную легионеров Континентальной хоккейной лиги в матче Кубка Первого канала. Турнир проходит на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Марат Хайруллин (24-я минута), Михаил Григоренко (33), Александр Елесин (37), Илья Сафонов (52). У проигравших отличился чех Либор Шулак (60).

В другом поединке турнира сборная Белоруссии победила команду Казахстана (3:1). Во втором туре, игры которого пройдут 14 декабря, «Россия 25» сыграет с белорусами, сборная легионеров КХЛ встретится с Казахстаном.