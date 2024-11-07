Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 ноября, 19:31

«Спартак» в третий раз в сезоне КХЛ победил ЦСКА в дерби

«Спартак» победил ЦСКА в матче КХЛ, 7 ноября 2024 год. Обложка © spartak.ru

«Спартак» победил ЦСКА в матче КХЛ, 7 ноября 2024 год. Обложка © spartak.ru

Хоккеисты «Спартака» одержали победу над ЦСКА в московском дерби, прошедшем в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на льду армейцев и завершилась со счётом 2:1.

Шайбами в составе победителей отметился Ансель Галимов (10-я минута) и Данил Пивчулин (29), для которого этот гол стал дебютным в лиге. Единственный гол хозяев на счету Максима Мамина (34).

Это была третья встреча между командами в нынешнем сезоне и все остались за «Спартаком». Команды до конца регулярного чемпионата встретятся ещё трижды, ближайший матч состоится 19 декабря.

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 33 шайб, забив в пятом матче подряд
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 33 шайб, забив в пятом матче подряд

«Спартак» одержал четвёртую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 33 очка в 23 играх. ЦСКА идёт шестым на Западе с 27 очками после 22 встреч.

Ранее Life.ru рассказывал о неудачной серии, в которую попал петербургский СКА. Команда Романа Ротенберга имела серию из трёх поражений подряд и 7 ноября на своём льду уступила «Сочи».

Артур Лапсаков
  • Новости
  • кхл
  • хк цска
  • ХК Спартак
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar