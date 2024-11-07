«Спартак» в третий раз в сезоне КХЛ победил ЦСКА в дерби

Хоккеисты «Спартака» одержали победу над ЦСКА в московском дерби, прошедшем в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на льду армейцев и завершилась со счётом 2:1.

Шайбами в составе победителей отметился Ансель Галимов (10-я минута) и Данил Пивчулин (29), для которого этот гол стал дебютным в лиге. Единственный гол хозяев на счету Максима Мамина (34).

Это была третья встреча между командами в нынешнем сезоне и все остались за «Спартаком». Команды до конца регулярного чемпионата встретятся ещё трижды, ближайший матч состоится 19 декабря.

«Спартак» одержал четвёртую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 33 очка в 23 играх. ЦСКА идёт шестым на Западе с 27 очками после 22 встреч.