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4 ноября, 17:23

СКА потерпел третье поражение подряд, проиграв «Куньлуню» в овертайме

Китайский «Куньлунь Ред Стар» победил петербургский СКА со счётом 2:1 в овертайме в очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра состоялась в подмосковных Мытищах.

На шайбу Хадсона Элинюка гости ответили голом Ивана Выдренкова. Победу клубу из КНР принёс Рурк Шартье, отличившийся в большинстве. Для СКА это третье поражение подряд, подопечные Романа Ротенберга на втором месте в Западной конференции и в следующем матче 7 ноября примут «Сочи». «Куньлунь» занимает десятое место. 8 ноября команда Михаила Кравца сыграет дома с «Северсталью».

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Ранее Life.ru писал, что Алекандр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 34 шайб. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» отличился в четвёртой игре подряд.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Никита Никонов
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