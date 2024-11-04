СКА потерпел третье поражение подряд, проиграв «Куньлуню» в овертайме

Китайский «Куньлунь Ред Стар» победил петербургский СКА со счётом 2:1 в овертайме в очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра состоялась в подмосковных Мытищах.

На шайбу Хадсона Элинюка гости ответили голом Ивана Выдренкова. Победу клубу из КНР принёс Рурк Шартье, отличившийся в большинстве. Для СКА это третье поражение подряд, подопечные Романа Ротенберга на втором месте в Западной конференции и в следующем матче 7 ноября примут «Сочи». «Куньлунь» занимает десятое место. 8 ноября команда Михаила Кравца сыграет дома с «Северсталью».