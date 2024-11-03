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3 ноября, 15:09

«Локомотив» обыграл «Трактор» в битве лидеров КХЛ, одержав восьмую победу подряд

ХК «Локомотив» обыграл «Трактор» 5:3 в матче лидеров конференций КХЛ

Игроки ХК «Локомотив». Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Игроки ХК «Локомотив». Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» одержал выездную победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча лидеров Западной и Восточной конференций завершилась со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

У «Локомотива» отличились Александр Радулов (5-я и 44-я минуты), Максим Шалунов (8), Степан Никулин (35) и Павел Красковский (56). Словацкий защитник ярославского клуба Мартин Гернат оформил ассистентский хет-трик. У челябинцев шайбы забросили Артём Блажиевский (15), канадский нападающий Дилан Сикьюра (39) и Александр Шаров (48). Ворота «Локомотива» защищал Даниил Исаев, «Трактора» — канадец Закари Фукале.

Для Шалунова из «Локомотива» гол стал юбилейным — 200-м в карьере в КХЛ. Хоккеист стал 13-м игроком в истории лиги, которому удалось достичь этого результата. Ярославская команда продолжает занимать первое место в турнирной таблице лиги, победив уже восьмой раз подряд. В следующем матче «Локомотив» 6 ноября примет «Торпедо», а «Трактор» 9 ноября отправится в гости к «Адмиралу».

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А ранее Life.ru писал, что хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Александр Овечкин, нанесли поражение «Коламбус Блю Джекетс» в матче НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:2. Российский хоккеист оформил гол и две передачи.

Дарья Нарыкова
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