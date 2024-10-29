Шипачёв побил «вечный» рекорд Мозякина по очкам в КХЛ

Российский нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв стал новым рекордсменом по очкам за всю историю Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Нападающий отметился результативной передачей в проходящем в эти минуты выездном матче с череповецкой «Северсталью».

Шипачёв стал рекордсменом лиги после голевой передачи на Вадима Мороза на 9-й минуте встречи. Видео © Telegram / КХЛ

Теперь, на счету 37-летнего спортсмена стало 929 (291+638) очков, благодаря чему он превзошёл достижение экс-форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина (928). Сейчас в матче идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев. Минское «Динамо» идёт на восьмом месте в таблице Западной конференции, а клуб из Череповца — на пятом.

Шипачёв ранее выступал за «Ак Барс», московское «Динамо», СКА, «Северсталь», «Белгород» и клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс».