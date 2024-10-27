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27 октября, 16:45

«Авангард» обыграл «Металлург» со счётом 3:2 в матче КХЛ

Хоккейный клуб «Авангард» из Омска одолел «Металлург» из Магнитогорска в матче КХЛ. Исход встречи решился в овертайме.

Игра проходила в Омске и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). Авторами голов в составе «Авангарда» стали Рид Буше (19-я минута), Семён Чистяков (33-я) и Линден Вей (63-я). В составе «Металлурга» ворота противника поразили Роман Канцеров (4-я) и Данила Юров (25).

По итогам встречи у «Авангарда» 15 очков и десятое место в общем зачёте Восточной конференции. «Металлург» с 21 очком занимает четвёртую строку турнирной таблицы. Во втором матче дня «Торпедо» из Нижнего Новгорода проиграло «Витязю» из Московской области — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1).

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как петербургский хоккейный клуб СКА отыгрался в сложной игре с московским «Спартаком», который уже в первом периоде вёл 2:0. Особо отличились в этой игре болельщики москвичей, которые основательно прошлись по оппонентам в оскорбительных кричалках. В КХЛ сперва сказали, что не видят в ситуации ничего критичного, но после всё же выписали штраф.

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Telegram / ХК «Авангард» Омск | Официальный канал

Юрий Лысенко
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