«Авангард» обыграл «Металлург» со счётом 3:2 в матче КХЛ

Хоккейный клуб «Авангард» из Омска одолел «Металлург» из Магнитогорска в матче КХЛ. Исход встречи решился в овертайме.

Игра проходила в Омске и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). Авторами голов в составе «Авангарда» стали Рид Буше (19-я минута), Семён Чистяков (33-я) и Линден Вей (63-я). В составе «Металлурга» ворота противника поразили Роман Канцеров (4-я) и Данила Юров (25).