КХЛ не видит ничего страшного в оскорбительных кричалках болельщиков «Спартака»

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Александр Каменский не увидел ничего страшного в оскорбительных кричалках в адрес СКА, однако пообещал разобраться с болельщиками московского «Спартака». На трибунах во время матча фанаты красно-белых скандировали: «СКА — позор российского хоккея». По мнению Каменского, иногда эмоции просто переполняют зрителей, поэтому происходят такие ситуации.

«У нас есть регламент КХЛ, по которому есть наказание. Есть работа с болельщиками. Всё будет по регламенту, по закону», — цитирует вице-президента «Матч ТВ».

Каменский отметил, что данная ситуация — единичный случай. По его словам, на домашних матчах «Спартака», как правило, царит дружественная атмосфера, и все с удовольствием ходят на хоккей с детьми.

«У нас в хоккее болельщики стали намного лучше, атмосфера на аренах улучшилась. Вы же видите, сколько народу ходит. Но бывают такие случаи. Ничего страшного», — добавил вице-президент.