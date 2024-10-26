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26 октября, 11:47

КХЛ не видит ничего страшного в оскорбительных кричалках болельщиков «Спартака»

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Александр Каменский не увидел ничего страшного в оскорбительных кричалках в адрес СКА, однако пообещал разобраться с болельщиками московского «Спартака». На трибунах во время матча фанаты красно-белых скандировали: «СКА — позор российского хоккея». По мнению Каменского, иногда эмоции просто переполняют зрителей, поэтому происходят такие ситуации.

«У нас есть регламент КХЛ, по которому есть наказание. Есть работа с болельщиками. Всё будет по регламенту, по закону», — цитирует вице-президента «Матч ТВ».

Каменский отметил, что данная ситуация — единичный случай. По его словам, на домашних матчах «Спартака», как правило, царит дружественная атмосфера, и все с удовольствием ходят на хоккей с детьми.

«У нас в хоккее болельщики стали намного лучше, атмосфера на аренах улучшилась. Вы же видите, сколько народу ходит. Но бывают такие случаи. Ничего страшного», — добавил вице-президент.

Напомним, СКА одержал волевую победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/25. Игра, прошедшая на арене «Мегаспорт» в Москве, завершилась со счётом 5:2 в пользу армейцев из Санкт-Петербурга.

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Алена Пенчугина
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