Новых футболистов «Спартака» ограничили в зарплате
«Чемпионат»: В «Спартаке» ввели потолок зарплат на уровне 2,5 млн евро в год
В московском футбольном клубе «Спартак» ввели верхний лимит зарплат при переговорах с новыми игроками в размере 2,5 миллиона евро. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с дирекцией красно-белых.
«Потолок никак не задокументирован, но при переговорах с новыми игроками клуб не поднимается выше 2,5 миллиона евро в год», — сказал собеседник издания.
Отметим, что 2,5 миллиона евро по текущему курсу составляют чуть больше 264 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что казанский футбольный клуб «Сокол» начал искать себе таролога в команду. Платить за составление прогнозов для каждого игрока готовы от 300 тысяч рублей.
ТАСС / Александр Щербак