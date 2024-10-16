Новых футболистов «Спартака» ограничили в зарплате

В московском футбольном клубе «Спартак» ввели верхний лимит зарплат при переговорах с новыми игроками в размере 2,5 миллиона евро. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с дирекцией красно-белых.

«Потолок никак не задокументирован, но при переговорах с новыми игроками клуб не поднимается выше 2,5 миллиона евро в год», — сказал собеседник издания.

Отметим, что 2,5 миллиона евро по текущему курсу составляют чуть больше 264 миллионов рублей.