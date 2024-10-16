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16 октября, 09:15

Новых футболистов «Спартака» ограничили в зарплате

«Чемпионат»: В «Спартаке» ввели потолок зарплат на уровне 2,5 млн евро в год

В московском футбольном клубе «Спартак» ввели верхний лимит зарплат при переговорах с новыми игроками в размере 2,5 миллиона евро. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с дирекцией красно-белых.

«Потолок никак не задокументирован, но при переговорах с новыми игроками клуб не поднимается выше 2,5 миллиона евро в год», — сказал собеседник издания.

Отметим, что 2,5 миллиона евро по текущему курсу составляют чуть больше 264 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что казанский футбольный клуб «Сокол» начал искать себе таролога в команду. Платить за составление прогнозов для каждого игрока готовы от 300 тысяч рублей.

Трансфер Кордобы из «Краснодара» в «Спартак» не состоится
Трансфер Кордобы из «Краснодара» в «Спартак» не состоится
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ТАСС / Александр Щербак

Наталья Демьянова
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