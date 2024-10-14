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14 октября, 12:33

Российский футбольный клуб ищет таролога с зарплатой в 300 тысяч

Казанский футбольный клуб «Сокол» открыл вакансию таролога с зарплатой 300 тыс.

Казанский футбольный клуб «Сокол» начал искать себе таролога в команду. Они опубликовали вакансию на сайте рекрутинговой платформы hh.ru, но взять на должность собираются только опытного человека.

«Футбольный клуб «Сокол» ищет таролога, который сможет помочь команде настроиться на игру и обеспечить благоприятный исход финального матча сезона 18 октября в Нижнем Новгороде, а также на игры в новом сезоне», — говорится в объявлении.

Главными задачами командного таролога станет проводить консультации с игроками и тренерами, составлять индивидуальные прогнозы для каждого футболиста, проводить групповые сеансы для всей команды и участвовать в подготовке к матчу. Платить за такие обязанности готовы от 300 тысяч рублей. Соискателям обещают возможность профессионального роста и развития.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что на рынке тарологов, колдунов и ведьм будет наблюдаться самое большое подорожание в России. Спрос на таких экспертов просто огромный. Например, снятие порчи и приворот в Сибири и европейской части России подорожали на 40-50 процентов, а чакровая чистка с 9,5 тысячи рублей выросла в цене до 15 тысяч. Подобные специалисты настолько популярны, что работают даже в IT-команиях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vimolsiri.s

Наталья Афонина
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