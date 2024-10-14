Российский футбольный клуб ищет таролога с зарплатой в 300 тысяч

Казанский футбольный клуб «Сокол» начал искать себе таролога в команду. Они опубликовали вакансию на сайте рекрутинговой платформы hh.ru, но взять на должность собираются только опытного человека.

«Футбольный клуб «Сокол» ищет таролога, который сможет помочь команде настроиться на игру и обеспечить благоприятный исход финального матча сезона 18 октября в Нижнем Новгороде, а также на игры в новом сезоне», — говорится в объявлении.

Главными задачами командного таролога станет проводить консультации с игроками и тренерами, составлять индивидуальные прогнозы для каждого футболиста, проводить групповые сеансы для всей команды и участвовать в подготовке к матчу. Платить за такие обязанности готовы от 300 тысяч рублей. Соискателям обещают возможность профессионального роста и развития.