Слишком большая зарплата: Трансфер Кордобы из «Краснодара» в «Спартак» не состоится

Переход колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в московский «Спартак» не состоится. Об этом сообщает спортивный журналист Иван Карпов, ссылаясь на источники.

По его данным, руководство красно-белых вышло из переговоров после того, как агент 31-летнего Кордобы запросил для своего клиента зарплату в размере 5 миллионов евро (более 490 миллионов рублей) по трёхлетнему контракту. Это категорически не устроило «Спартак», из-за чего сделка была закрыта.

Ранее СМИ писали, что «Спартак» и «Краснодар» договорились о трансфере Кордобы. Как утверждалось, сумма контракта должна была составить 16 миллионов евро. Отметим, что в прошлом сезоне колумбиец сыграл за «быков» 32 матча, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. В нынешнем сезоне Кордоба отметился пока одним забитым мячом.