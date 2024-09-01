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1 сентября, 19:08

«Краснодар» в Москве нанёс первое крупное поражение «Локомотиву»

Момент из матча «Краснодара» и «Локомотива» в РПЛ, 1 сентября 2024 года. Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

Момент из матча «Краснодара» и «Локомотива» в РПЛ, 1 сентября 2024 года. Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

Московский «Локомотив» с крупным счётом уступил «Краснодару» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 0:3.

Голами отметились Виктор Са (5-я минута), Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти в компенсированное к первому тайму время, а также Джон Кордоба (64). На 87-й минуте Кордоба был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.

«Краснодар» догнал «Локомотив» по набранным очкам — 15. Теперь команды занимают второе и третье место в турнирной таблице, а лидирует «Зенит» с 17 баллами.

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В других матчах тура «Ростов» разгромил «Факел» (4:1), махачкалинское «Динамо» победило «Крылья Советов», а московское «Динамо» упустило победу над «Оренбургом».

В завершившемся туре трудную победу одержал «Спартак», который в Москве в меньшинстве переиграл «Рубин». Красно-белые набрали 14 очков и на сегодняшний день располагаются на четвёртом месте в таблице.

Артур Лапсаков
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