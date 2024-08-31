Дубль новичка «Зенита» Гонду помог клубу разгромить «Пари НН» в матче РПЛ

Благодаря победе «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. Правда, у идущего вторым «Локомотива» есть игра в запасе. Нижегородский клуб занимает десятую строчку с шестью очками. Сине-бело-голубые в следующем туре отправятся в гости к московскому ЦСКА, а «Пари НН» проведёт гостевой матч с воронежским «Факелом». Обе игры пройдут 14 сентября.