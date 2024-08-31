Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 17:02

Дубль новичка «Зенита» Гонду помог клубу разгромить «Пари НН» в матче РПЛ

Футболисты «Зенита» обыграли «Пари НН» со счётом 3:0 в матче седьмого тура РПЛ

Аргентинский футболист Лусиано Гонду. Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Аргентинский футболист Лусиано Гонду. Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Пари НН» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

В команде сине-бело-голубых мячи забили аргентинский нападающий Лусиано Гонду (30-я, 56-я минуты) и бразильский полузащитник Вендел (69).

Благодаря победе «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. Правда, у идущего вторым «Локомотива» есть игра в запасе. Нижегородский клуб занимает десятую строчку с шестью очками. Сине-бело-голубые в следующем туре отправятся в гости к московскому ЦСКА, а «Пари НН» проведёт гостевой матч с воронежским «Факелом». Обе игры пройдут 14 сентября.

Форвард Гонду провёл дебютный матч в составе «Зенита», о его трансфере было объявлено 27 августа. Ранее аргентинец играл за «Архентинос Хуниорс».

Российский нападающий Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит»
Российский нападающий Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит»

Ранее Life.ru рассказывал, что «Зенит» продлил контракты с бразильскими хавбеками Клаудиньо и Венделом. Новые соглашения сине-бело-голубых действуют до конца сезона 2027/2028.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • рпл
  • ФК Зенит
  • ФК Нижний Новгород
  • Футбол
  • Спорт
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров