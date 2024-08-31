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31 августа, 19:18

«Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» и вошёл в тройку лидеров РПЛ

Московский «Спартак» переиграл казанский «Рубин» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 74-й минуте с пенальти забил Эсекьель Барко. Причём с 62-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Романа Зобнина.

«Красно-белые» набрали 14 очков и вошли в тройку лидеров турнирной таблицы. «Рубин» с десятью баллами занимает седьмое место.

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Ещё в одном матче тура «Ахмат» сыграл безголевую ничью с «Акроном».

Ранее другой московский клуб — ЦСКА — одержал уверенную победу над подмосковными «Химками». В следующем туре соперником армейцев станет «Зенит».

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Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Артур Лапсаков
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