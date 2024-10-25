СКА разгромил «Спартак» под оскорбительные кричалки и недовольство Ротенберга

Петербургский СКА сумел одержать победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/25. Игра, прошедшая на арене «Мегаспорт» в Москве, завершилась со счётом 5:2 в пользу армейцев из Санкт-Петербурга.

В первом периоде игроки «Спартака» Павел Порядин и Егор Филин забросили две шайбы. Уже в начале второго периода СКА смог быстро сравнять счёт благодаря голам Евгения Кузнецова и Захара Бардакова. Позже армейцы вышли вперёд, когда Василий Глотов реализовал численное преимущество. В заключительном периоде Сергей Плотников и Данила Галенюк добавили ещё по голу, обеспечив уверенную победу своей команде.

Гол Данилы Галенюка. Видео © Telegram / Хоккейный клуб СКА

Эта игра принесла СКА шестую победу подряд, с 29 очками команда сейчас занимает вторую позицию в Западной конференции. «Спартак» с 25 очками удерживает третье место в турнирной таблице.

Стоит отметить, что фанаты «Спартака» в первом периоде скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея». Главный тренер команды из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг не оставил этот момент без внимания.

«Когда матом орут всю игру, то лига должна вмешиваться, это неправильно. Дети сюда пришли маленькие, а всю игру матом орут люди. Давайте как-то разберёмся, нам нужны спонсоры, болельщики адекватные», — заявил он.