СКА разгромил «Спартак» под оскорбительные кричалки и недовольство Ротенберга
СКА одержал волевую победу над «Спартаком» со счётом 5:2 в рамках КХЛ
Хоккеисты СКА. Обложка © Telegram / Хоккейный клуб СКА
Петербургский СКА сумел одержать победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/25. Игра, прошедшая на арене «Мегаспорт» в Москве, завершилась со счётом 5:2 в пользу армейцев из Санкт-Петербурга.
В первом периоде игроки «Спартака» Павел Порядин и Егор Филин забросили две шайбы. Уже в начале второго периода СКА смог быстро сравнять счёт благодаря голам Евгения Кузнецова и Захара Бардакова. Позже армейцы вышли вперёд, когда Василий Глотов реализовал численное преимущество. В заключительном периоде Сергей Плотников и Данила Галенюк добавили ещё по голу, обеспечив уверенную победу своей команде.
Гол Данилы Галенюка. Видео © Telegram / Хоккейный клуб СКА
Эта игра принесла СКА шестую победу подряд, с 29 очками команда сейчас занимает вторую позицию в Западной конференции. «Спартак» с 25 очками удерживает третье место в турнирной таблице.
Стоит отметить, что фанаты «Спартака» в первом периоде скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея». Главный тренер команды из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг не оставил этот момент без внимания.
«Когда матом орут всю игру, то лига должна вмешиваться, это неправильно. Дети сюда пришли маленькие, а всю игру матом орут люди. Давайте как-то разберёмся, нам нужны спонсоры, болельщики адекватные», — заявил он.
Лига в свою очередь уже отреагировала на кричалку фанатов «Спартака». В пресс-службе КХЛ сообщили, что изучат все обстоятельства указанного факта и в случае наличия основания для санкций примет необходимые меры в соответствии с регламентом.
Ранее тренер петербургского ХК СКА Роман Ротенберг возмутился поведением руководства Континентальной хоккейной лиги, которое не поздравило его с 200-м матчем в КХЛ. Игнорирование юбилея он расценил как дискриминацию. Хоккеисты челябинского «Трактора» решили подшутить над Ротенбергом. После победной игры в рамках КХЛ форвард Александр Кадейкин, который оформил дубль в матче и был признан лучшим игроком, подошёл к манекену, расстегнул на нём олимпийку и показал на камеру футболку с надписью: «Почему никто нас не поздравляет с пятой победой подряд? Дискриминация».