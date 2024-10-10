«Где наши поздравления?»: «Трактор» передал привет Ротенбергу после серии побед в КХЛ
Хоккеисты «Трактора» подшутили над тренером СКА Ротенбергом после победы в КХЛ
Футболка от игроков «Трактора» на манекене. Обложка © VK / Хоккейный клуб «Трактор»
Хоккеисты челябинского «Трактора» подшутили над главным тренером СКА Романом Ротенбергом в раздевалке после победы над «Адмиралом» из Владивостока в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра, состоявшаяся в среду в Челябинске, закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев, это пятая подряд победа для команды Бенуа Гру.
Форвард Александр Кадейкин, который оформил дубль в матче и был признан лучшим игроком, после победной речи подошёл к манекену, расстегнул на нём олимпийку и показал на камеру футболку с надписью: «Почему никто нас не поздравляет с пятой победой подряд? Дискриминация».
Послематчевая раздевалка «Трактора». Видео © VK / Хоккейный клуб «Трактор»
Напомним, наставник СКА Роман Ротенберг выразил недовольство тем, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем в качестве главного тренера, назвав это «дискриминацией по национальному признаку». Впрочем, совсем без подарков специалист не остался. Хоккеисты после игры подарили своему наставнику торт.