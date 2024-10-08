Роман Ротенберг обиделся на лигу, проигнорировавшую его 200-й матч в КХЛ

Главный тренер петербургского ХК СКА Роман Ротенберг возмутился поведением руководства Континентальной хоккейной лиги, которое не поздравило его с 200-м матчем в КХЛ. Игнорирование юбилея он расценил как дискриминацию.

В беседе с журналистами по завершении победной для СКА встречи с ярославским «Локомотивом» Ротенберг напомнил, что перед началом игры лига поздравила нападающего «железнодорожников» Александра Радулова с 250-й забитой шайбой и вручила ему памятную медаль. А вот достижение тренера армейцев с Невы руководство КХЛ обошло стороной.

«Надо обратиться в лигу, чтобы нас тоже уважали. Нужно, чтобы не было никакой дискриминации, всё было честно. Надеюсь, что такого больше не будет», — заявил Ротенберг.

Впрочем, совсем без подарков главного тренера СКА не оставили. В раздевалке команда вручила наставнику торт с надписью о юбилейном матче и футболку с соответствующим принтом.