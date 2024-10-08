Роман Ротенберг обиделся на лигу, проигнорировавшую его 200-й матч в КХЛ
Тренер СКА Ротенберг счёл дискриминацией непоздравление его с 200-м матчем в КХЛ
Роман Ротенберг на матче СКА — «Локомотив». Обложка © Официальный сайт ХК СКА
Главный тренер петербургского ХК СКА Роман Ротенберг возмутился поведением руководства Континентальной хоккейной лиги, которое не поздравило его с 200-м матчем в КХЛ. Игнорирование юбилея он расценил как дискриминацию.
В беседе с журналистами по завершении победной для СКА встречи с ярославским «Локомотивом» Ротенберг напомнил, что перед началом игры лига поздравила нападающего «железнодорожников» Александра Радулова с 250-й забитой шайбой и вручила ему памятную медаль. А вот достижение тренера армейцев с Невы руководство КХЛ обошло стороной.
«Надо обратиться в лигу, чтобы нас тоже уважали. Нужно, чтобы не было никакой дискриминации, всё было честно. Надеюсь, что такого больше не будет», — заявил Ротенберг.
Впрочем, совсем без подарков главного тренера СКА не оставили. В раздевалке команда вручила наставнику торт с надписью о юбилейном матче и футболку с соответствующим принтом.
Презент Роман Ротенберг. Обложка © Официальный сайт ХК СКА
А вот главный тренер московского ХК ЦСКА Илья Воробьёв и заговорил об увольнении после неудачного матча с магнитогорским «Металлургом». Гости разгромили армейцев со счётом 7:0 и едва не обновили самый неудачный в истории москвичей антирекорд.