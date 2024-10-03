«Металлург» унизил ЦСКА с экс-тренером Воробьёвым в Москве

Магнитогорский «Металлург» разгромил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 7:0.

Дубль на счету Никиты Михайлиса (17-я, 24-я минуты) и Виталия Орехова (22, 40). По одной шайбе забросили Андрей Козлов (24), Дмитрий Силантьев (27) и Павел Акользин (39).

«Магнитка» была близка к повторению самого крупного поражения ЦСКА, случившегося в 2012 году в игре с хабаровским «Амуром» (0:8).

Действующий чемпион Кубка Гагарина набрал десять очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Ещё недавно команда из Магнитогорска находилась внизу таблицы. Армейцы идут на четвёртой строчке в Западной конференции с 15 очками в активе.