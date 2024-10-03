Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 19:18

«Металлург» унизил ЦСКА с экс-тренером Воробьёвым в Москве

«Металлург» разгромил ЦСКА со счётом 7:0 в матче КХЛ в Москве

Бывший тренер «Металлурга» Илья Воробьёв, ныне возглавляющий ЦСКА. Обложка © cska-hockey.ru

Бывший тренер «Металлурга» Илья Воробьёв, ныне возглавляющий ЦСКА. Обложка © cska-hockey.ru

Магнитогорский «Металлург» разгромил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 7:0.

Дубль на счету Никиты Михайлиса (17-я, 24-я минуты) и Виталия Орехова (22, 40). По одной шайбе забросили Андрей Козлов (24), Дмитрий Силантьев (27) и Павел Акользин (39).

«Магнитка» была близка к повторению самого крупного поражения ЦСКА, случившегося в 2012 году в игре с хабаровским «Амуром» (0:8).

СКА обыграл «Северсталь» в матче с 13 голами и двумя рекордами
СКА обыграл «Северсталь» в матче с 13 голами и двумя рекордами

Действующий чемпион Кубка Гагарина набрал десять очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Ещё недавно команда из Магнитогорска находилась внизу таблицы. Армейцы идут на четвёртой строчке в Западной конференции с 15 очками в активе.

Ранее СКА объявил о переходе экс-защитника «Каролины» Тони Деанджело. Ради перехода американца игроку петербуржцев Александр Никишин пошёл на понижение зарплаты.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • хк цска
  • ХК Металлург Магнитогорск
  • кхл
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров