СКА обыграл «Северсталь» в матче с 13 голами и двумя рекордами

Хоккейный клуб СКА победил череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 8:5.

Шайбами в составе победителей отметились Валентин Зыков (8-я и 29-я минуты), Михаил Воробьёв (9), Иван Демидов (13), Владимир Алистров (14), Марат Хайруллин (15), Василий Глотов (37) и Арсений Грицюк (40). У проигравших отличились Никита Коростелёв (7), Руслан Абросимов (8), Кирилл Пилипенко (35), Данил Аймурзин (48) и Адам Лишка (55).

Команды забросили семь шайб за 14 секунд 55 секунд с начала матча — это быстрейший результат за всё время в КХЛ. На семь голов обеим командам понадобилось 8 минут 3 секунды — это также новый рекорд лиги.

Встречу не доиграл нападающий хозяев Евгений Кузнецов, покинувший лёд из-за повреждения в первом периоде. Дебютный матч провёл защитник Тони Деанджело, который отметился тремя голевыми передачами.

СКА с 13 очками в девяти играх занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. У «Северстали» 10 очков в 10 встречах и шестое место.