Бывший игрок «Ак Барса» Лукоянов просит признать его банкротом из-за долгов

Экс-игрок казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов направил заявление в арбитражный суд Татарстана. Он просит признать его банкротом и списать долги. Об этом следует из картотеки суда.

Об уходе Лукоянова из клуба «Ак Барс» стало известно в начале августа. Генеральный менеджер Марат Валиуллин заявил, что причиной послужили личные проблемы. Затем СМИ сообщили, что хоккеист имеет большое количество долгов, которые не планирует возвращать. Форвард задолжал разным людям по меньшей мере 4,5 миллиона рублей.

Арбитражный суд пока не обнаружил достаточных оснований для принятия заявления Лукоянова. Кроме того, хоккеист не предоставил доказательств внесения 25 тысяч рублей на депозит суда.

Артём Лукоянов выступал за клуб «Ак Барс» на протяжении 13 сезонов. Всего за казанцев провёл 780 игр в КХЛ, набрав 201 очко (90 голов и 111 передач). В 2018 году ему удалось вместе с клубом завоевать Кубок Гагарина. В новом сезоне хоккеист играет за «Юнисон» из Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).