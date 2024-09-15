Легенда «Локомотива» год не платит зарплату футболистам «Иртыша», долг достиг 5 млн

Легенда московского «Локомотива» перестал платить зарплаты футболистам. Известный спортсмен Дмитрий Сычёв задолжал игрокам 5 миллионов рублей. Он должен выплатить зарплату и премиальные парням из ФК «Иртыш», сообщает Mash.

Спортсмены живут без выплат ещё с осени прошлого года. Прошлые управленцы пытались решить проблему, но не смогли и тогда вызвали на помощь подручного Сычёва. Футболиста поставили на пост президента клуба, но с момента назначения ничего не изменилось и деньги не выплачивают без судебного постановления.

Сначала в суд обратился старший администратор и начальник команды и смог отсудить 1,3 миллиона рублей. Далее за помощью обратились пятеро игроков. Они пришли в палату решения споров РФС. Российский футбольный союз обязал «Иртыш» выплатить заработную плату. Позже свои честно заработанные деньги пытались забрать ещё 11 парней. Они подали досудебный иск, который клуб спокойно проигнорировал. Тогда ребята решили подать иск.