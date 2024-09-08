Бывший любовник Пугачёвой задолжал налоговой кругленькую сумму

Бывший Аллы Пугачёвой Сергей Челобанов должен налоговой 430 тысяч рублей. Сейчас исполнитель живёт совсем незаметно и про сумму долга ничего не знает, рассказал его друг и помощник Анатолий Борисов Mash.

По поводу Пугачёвой также всё тихо — любовные интриги в прошлом, а Аллу Борисовну Челобанов давно не вспоминает. Единственное, что планирует вернуться к публике уже ближайшей зимой – в феврале 2025 года.

В прошлом музыкант был лидером группы H-Band и автором хита 1992 года «Поцелуй меня девочка». В 90-е Челобанов работал с Примадонной и параллельно закрутил с ней роман, а в 2004-м он снял клип «Ты вспомни» и посвятил Алле Борисовне.