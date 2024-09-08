Бывший любовник Пугачёвой задолжал налоговой кругленькую сумму
Бывший возлюбленной Пугачёвой Челобанов должен ФНС 430 тысяч рублей
Певец и композитор Сергей Челобанов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ chelobanov
Бывший Аллы Пугачёвой Сергей Челобанов должен налоговой 430 тысяч рублей. Сейчас исполнитель живёт совсем незаметно и про сумму долга ничего не знает, рассказал его друг и помощник Анатолий Борисов Mash.
По поводу Пугачёвой также всё тихо — любовные интриги в прошлом, а Аллу Борисовну Челобанов давно не вспоминает. Единственное, что планирует вернуться к публике уже ближайшей зимой – в феврале 2025 года.
В прошлом музыкант был лидером группы H-Band и автором хита 1992 года «Поцелуй меня девочка». В 90-е Челобанов работал с Примадонной и параллельно закрутил с ней роман, а в 2004-м он снял клип «Ты вспомни» и посвятил Алле Борисовне.
Ранее Life.ru рассказал, что все свои долги перед налоговой закрыл муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский. До этого на нём висели 40 тысяч рублей. Правда, сейчас ситуация семьи не очень улучшилась, несмотря на денежное достижение Блиновского.