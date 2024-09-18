«Должны понимать сами»: В Госдуме высказались о футболистах, ведущих шикарную жизнь в разгар СВО
Депутат Бородай считает, что футболисты должны сами осознать важность помощи СВО
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kostenko.94
Недавно движение «Ветераны России», заметив, что некоторые футболисты всеми силами демонстрируют своё материальное благополучие за счёт огромных гонораров, призвало их направлять часть заработка на нужды спецоперации. Член Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат, ветеран СВО Александр Бородай в беседе с Life.ru не стал присоединяться к требованиям. Правда, считает он, спортсмены должны сами понимать необходимость помощи Родине.
Всё российское общество сейчас, весь русский народ ведёт тяжелейшую борьбу на всех уровнях, в том числе и на уровне политики, экономики тоже, отметил парламентарий. И все силы нашей страны должны быть сосредоточены на Победе.
Я вам как ветеран СВО скажу, что я не готов участвовать в вынесении вердиктов этим футболистам, гандболистам и другим социальным стратам, дворникам там, актёрам театра и балета. Просто все люди должны все понимать сами
Недавно футболист Дмитрий Тарасов подарил своей жене модели Анастасии Костенко новый роскошный особняк. Эта новость всколыхнула представителей движения «Ветераны России», которые возмутились тем, что спортсмены с их гонорарами вместо того, чтоб отдавать какую-то часть денег на нужды СВО, приобретают бесчисленное количество дорогущих подарков своим женщинам.