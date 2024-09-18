«Должны понимать сами»: В Госдуме высказались о футболистах, ведущих шикарную жизнь в разгар СВО

Недавно движение «Ветераны России», заметив, что некоторые футболисты всеми силами демонстрируют своё материальное благополучие за счёт огромных гонораров, призвало их направлять часть заработка на нужды спецоперации. Член Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат, ветеран СВО Александр Бородай в беседе с Life.ru не стал присоединяться к требованиям. Правда, считает он, спортсмены должны сами понимать необходимость помощи Родине.