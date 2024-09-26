Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 21:03

Шесть поражений подряд: «Авангард» посыпался на старте КХЛ

«Авангард» потерпел шестое поражение подряд в КХЛ, уступив «Локомотиву»

Эпизод у ворот «Авангарда». Обложка © Telegram / ХК «Авангард» Омск | Официальный канал

Эпизод у ворот «Авангарда». Обложка © Telegram / ХК «Авангард» Омск | Официальный канал

Омский ХК «Авангард» продлил серию поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги до шести матчей, уступив в выездной игре ярославскому «Локомотиву». Встреча состоялась 25 сентября и завершилась со счётом 3:2.

Первый гол уже на 6-й минуте забил нападающий гостей Алексей Макеев. Хозяева не оставили решительную атку омичей без ответа, забросив в ворота «Авангарда» сразу три шайбы за 11 минут. Результативным действиями отличились Степан Никулин, Максим Березкин и Максим Шалунов. В середине матча «ястребы» сократили отставание, но сравнять счёт им уже не удалось.

Гол в исполнении Максима Шалунова. Видео © Telegram / Хоккейный клуб «Локомотив»

После шести поражений подряд «Авангард» занимает восьмое место в Западной конференции. Шанс прервать серию неудач омичам выпадет 27 сентября в матче с челябинским «Трактором». «Локомотив» же возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, следующую игру ярославцы проведут 28 сентября с «Сочи».

«Спартак» одолел обладателя Кубка Гагарина, находящегося внизу таблицы
«Спартак» одолел обладателя Кубка Гагарина, находящегося внизу таблицы

Напомним, что прошлый матч между «Авангардом» и «Локомотивом», который состоялся в марте этого года, завершился для омичей тотальным разгромом. «Железнодорожники» выиграли игру со счётом 7:0, вынудив соперников расторгнуть контракт с главным тренером Михаилом Кравцом.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ХК Авангард
  • ХК Локомотив Ярославль
  • кхл
  • Хоккей
  • Спорт
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров