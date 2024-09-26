Шесть поражений подряд: «Авангард» посыпался на старте КХЛ
«Авангард» потерпел шестое поражение подряд в КХЛ, уступив «Локомотиву»
Эпизод у ворот «Авангарда». Обложка © Telegram / ХК «Авангард» Омск | Официальный канал
Омский ХК «Авангард» продлил серию поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги до шести матчей, уступив в выездной игре ярославскому «Локомотиву». Встреча состоялась 25 сентября и завершилась со счётом 3:2.
Первый гол уже на 6-й минуте забил нападающий гостей Алексей Макеев. Хозяева не оставили решительную атку омичей без ответа, забросив в ворота «Авангарда» сразу три шайбы за 11 минут. Результативным действиями отличились Степан Никулин, Максим Березкин и Максим Шалунов. В середине матча «ястребы» сократили отставание, но сравнять счёт им уже не удалось.
Гол в исполнении Максима Шалунова. Видео © Telegram / Хоккейный клуб «Локомотив»
После шести поражений подряд «Авангард» занимает восьмое место в Западной конференции. Шанс прервать серию неудач омичам выпадет 27 сентября в матче с челябинским «Трактором». «Локомотив» же возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, следующую игру ярославцы проведут 28 сентября с «Сочи».
Напомним, что прошлый матч между «Авангардом» и «Локомотивом», который состоялся в марте этого года, завершился для омичей тотальным разгромом. «Железнодорожники» выиграли игру со счётом 7:0, вынудив соперников расторгнуть контракт с главным тренером Михаилом Кравцом.