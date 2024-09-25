«Спартак» одолел обладателя Кубка Гагарина, находящегося внизу таблицы «Спартак» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче КХЛ 25 сентября, 20:07 Игроки хоккейного «Спартака». Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Московский «Спартак» победил магнитогорский клуб «Металлург» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра в Магнитогорске завершилась со счётом 4:3.

В составе москвичей отличились Павел Порядин, Даниил Орлов и Александр Беляев. У «Металлурга» шайбами отметились Дмитрий Силантьев, Даниил Вовченко и Данила Юров.

Сейчас «Спартак» имеет 13 очков в восьми матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Для действующего обладателя Кубка Гагарина это шестое поражение в девяти встречах.

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Авторы Татьяна Миссуми