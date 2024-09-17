Хоккеиста «Салавата» увезли со льда на носилках после удара головой в борт в матче КХЛ

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Глеб Кузьмин врезался головой в борт во время домашнего матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского «Авангарда». Спортсмена увезли со льда на носилках.

Нападающего ХК «Салават Юлаев» Глеба Кузьмина увозят со льда на носилках после того, как он ударился головой о борт. Видео © Telegram / ХКСЮ

Инцидент произошёл во втором периоде. Кузьмин рвался к шайбе, но потерял равновесие в борьбе с защитником гостей Дарреном Дицем и влетел в борт. Диц после игры пожелал здоровья Кузьмину. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу башкирского клуба.

Кузьмину 27 лет. В текущем сезоне на его счету 2 очка (1+1) в пяти матчах.