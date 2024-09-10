Вдова хоккеиста Джонни Годро на его похоронах сообщила о третьей беременности
Памяти погибшего хоккеиста Джонни Годро. Обложка © ТАСС / AP / Joe Maiorana
Вдова погибшего хоккеиста «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро Мередит объявила на его похоронах, что ждёт третьего ребёнка. Об этом сообщает ABC News.
«У нас с Джоном были лучшие шесть месяцев в качестве семьи из четырёх человек. Они навсегда останутся лучшими шестью месяцами моей жизни. Есть одна неделя, которую я буду лелеять вечно, — это будет моя самая любимая неделя в жизни из всех этих шести месяцев. На самом деле мы семья из пяти человек. Я нахожусь на девятой неделе беременности нашим третьим ребёнком», — рассказала она.
Напомним, 31-летний Джонни Годро вместе с братом Мэттью погибли при наезде пьяного водителя, когда катались на велосипедах. Трагедия случилась на сельской двухполосной дороге в округе Салем, штат Нью-Джерси.