Вдова хоккеиста Джонни Годро на его похоронах сообщила о третьей беременности

«У нас с Джоном были лучшие шесть месяцев в качестве семьи из четырёх человек. Они навсегда останутся лучшими шестью месяцами моей жизни. Есть одна неделя, которую я буду лелеять вечно, — это будет моя самая любимая неделя в жизни из всех этих шести месяцев. На самом деле мы семья из пяти человек. Я нахожусь на девятой неделе беременности нашим третьим ребёнком», — рассказала она.