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9 сентября, 23:15

Вдова хоккеиста Джонни Годро на его похоронах сообщила о третьей беременности

Памяти погибшего хоккеиста Джонни Годро. Обложка © ТАСС / AP / Joe Maiorana

Памяти погибшего хоккеиста Джонни Годро. Обложка © ТАСС / AP / Joe Maiorana

Вдова погибшего хоккеиста «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро Мередит объявила на его похоронах, что ждёт третьего ребёнка. Об этом сообщает ABC News.

«У нас с Джоном были лучшие шесть месяцев в качестве семьи из четырёх человек. Они навсегда останутся лучшими шестью месяцами моей жизни. Есть одна неделя, которую я буду лелеять вечно, — это будет моя самая любимая неделя в жизни из всех этих шести месяцев. На самом деле мы семья из пяти человек. Я нахожусь на девятой неделе беременности нашим третьим ребёнком», — рассказала она.

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Напомним, 31-летний Джонни Годро вместе с братом Мэттью погибли при наезде пьяного водителя, когда катались на велосипедах. Трагедия случилась на сельской двухполосной дороге в округе Салем, штат Нью-Джерси.

Артём Гапоненко
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